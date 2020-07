Serie D - Fossano, il presidente Bessone traccia la linea: "Escludiamo grandi movimenti di mercato, continueremo sulla nostra strada"

Il Fossano continua a coltivare con scrupolo il progetto che l'ha portato in Serie D, categoria confermata nella passata stagione.

Fulcro di tutto resta la valorizzazione dei giovani attraverso il lavoro dello staff tecnico guidato da Fabrizio Viassi.

La società continuerà con fermezza sulla strada intrapresa, escludendo l'ipotesi, salvo occasioni clamorose, di grandi acquisti in sede di mercato. Per il momento è arrivato l'esterno Marco Manuali (classe 2001, lo scorso anno al Corneliano Roero in Eccellenza), sempre all'insegna della nota "linea verde".

Gianfranco Bessone, presidente dei blues: "Vogliamo portare avanti il nostro progetto, la linea resta la solita. La pianificazione che abbiamo scelto è sul lungo periodo, come abbiamo sempre detto. Sappiamo che nell'arco di una stagione si può un po' soffrire, i giovani del resto difettano proprio di esperienza. Ma questa si fa sul campo e da noi hanno la possibilità di giocare e mettersi in mostra. Cerchiamo di valorizzare i nostri ragazzi e magari lanciare un altro Boloca (approdato allo Spezia, in Serie B ndr) verso piazze importanti. Lavorando bene vediamo che i giovani si approcciano alla nostra realtà in un certo modo. Mercato? Non siamo alla ricerca di particolari innesti di esperienza, a meno che non capiti una clamorosa occasione. E' possibile il ritorno di un giocatore che è stato importante per noi negli anni scorsi, vedremo..."