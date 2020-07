Cinedehors 2020: ecco i 6 appuntamenti in provincia Granda

Tornano le proiezioni all'aperto in luoghi e modalità inconsuete anche in questo difficile 2020. Anche per questo 2019 sarà coinvolto tutto il territorio piemontese.

Tutte le info e aggiornamenti su cinedehors.it.

Ecco il programma della prima settimana, dal 13 al 19 luglio, per quanto riguarda la nostra provincia:

- Mercoledì 15 continua CINEMA & EASY FOOD al Baladin Open Garden di Piozzo con la proiezione alle 21.30 di EMOTIVI ANONIMI.

- Venerdì 17 luglio alle 21.30 all'Arco di Belvedere di Cherasco continua CINEMA D'ESTATE, la rassegna di cinema all'aperto e itinerante nel territorio cheraschese. La terza proiezione è il film per i più piccoli IL GRANDE GIGANTE GENTILE. Tutte le info presso l'Ufficio Turistico del Comune di Cherasco al 0172.427050;

- Venerdì 17 luglio continua il Drive In in Piazza Unità d'Italia a Santo Stefano Belbo. Alle 21.30 si proietta DIRTY DANCING al costo di 5€ a macchina. Parcheggio possibile dalle 20. Sarà naturalmente possibile accompagnare la visione con cibo e bevande serviti dalle attività della città. La rassegna è organizzata in sinergia con il Comune di Santo Stefano Belbo e l'Associazione Vitis;

- Sabato 18 continua CINEMA SUL BELVEDERE in Piazza Castello a La Morra con la proiezione de LA DONNA ELETTRICA alle ore 21.30. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune di La Morra e l'Associazione Eventi e Turismo;

- Domenica 19 si apre la rassegna a Fossano in Piazza Castello Castello. Alle 21.30 verrà proiettato DOLITTLE. Le proiezioni sono organizzate in collaborazione con il Comune di Fossano, la Consulta Giovani Fossano e Slow Cinema/Cinema Teatro I Portici;

- Domenica 19 torniamo dalle 21 in Piazza Castello a La Morra per le proiezioni del concerto SINGING THE MOVIE del Festival SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO;