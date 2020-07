I Castelli di Lagnasco aperti al pubblico domenica 19 e giovedì 23 luglio

Domenica 19 luglio visite accompagnate da una guida turistica abilitata con orari prestabiliti ed una durata di circa 50 minuti (cui seguirà, per chi lo desidera, la visita gratuita al "Giardino delle Essenze"). Le visite si svolgeranno in ottemperanza alle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive con accesso contingentato (massimo 10 persone a turno) ed obbligo all'uso della mascherina e partiranno nei seguenti orari: 10,30 - 11,30 - 15,00 - 16,00 - 17,00.

Il biglietto per la giornata di domenica 19 luglio intero costa 7 euro, ridotto 5 (bambini fino a 12 anni e possessori dell’Abbonamento Musei) ed è gratuito per disabili e accompagnatori, guide turistiche e residenti in Lagnasco (prenotazione obbligatoria).

In occasione del concerto di Occit’amo "CHARAMAIATOMICA _ LOU DALFIN + BANDAKADABRA", straordinariamente il castello aprirà in orario serale dalle 18 alle 21,30, con visite speciali della durata di 30 minuti alla scoperta degli affreschi dei saloni principali dei Castelli.

Il biglietto per la serata speciale di giovedì 23 avrà un prezzo unico di 5 euro ed è gratuito per disabili e accompagnatori, guide turistiche e residenti in Lagnasco (per l’occasione non è valido l’Abbonamento Musei).