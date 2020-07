Laurea: 110 e lode per Giulia Racca alla Cattolica con una tesi sulla Valery S.p.A

Giulia Racca a soli 23 anni si è laureata, nonostante le difficoltà , in corso, nel nostro paese, in International Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano raggiungendo la votazione massima di 110/110 con Lode.

Il traguardo raggiunto è stato possibile grazie ad un percorso accademico eccellente ed una Tesi di Laurea sperimentale sulla Valery S.p.A., azienda locale che opera da più di 40 anni nel settore del beachwear e della lingerie.

Un in bocca al lupo a Giulia per i suoi futuri traguardi, che sicuramente saranno in linea con le ottime aspettative!

