Linea Cuneo-Mondovì, parla l'Associazione Ferrovie Piemontesi: "Lanciare idee a caso giusto perché van di moda costa più che rimettere in senso la ferrovia"

Inizia con un paragone curioso la lettera inviata dall'Associazione Ferrovie Piemontesi al nostro giornale, incentrata su una risposta alla notizia - che già ha fatto molto discutere - del nuovo studio dell'Agenzia della Mobilità Piemontese sulla linea Cuneo-Mondovì: quello con la storia di un libro per bambini, Nei guai di Oliver Jeffers.

Nel libro un bimbetto di nome Leo gioca con il suo aquilone rosso finché questo non finisce incastrato nei rami di un alto albero. Leo, non riuscendo a liberarlo, decide di lanciarci contro la sua scarpa preferita e altri oggetti a portata di mano, che rimangono ugualmente incastrati; a quel punto il bimbetto prende una scala, ma invece di utilizzarla nel modo più plausibile la lancia contro l'aquilone allo stesso modo. Leo, insomma, spera che ogni oggetto possa liberare quello precedentemente incastrato: l'aquilone si libera da solo quando ormai i rami dell'albero sono pieni di altre cose, ma Leo capisce di averlo dimenticato del tutto quand'è stato preso dal meccanismo tiro-incastro.

"L’area cuneese delimitata da Saluzzo, Cuneo e Mondovì è un’area cluster interessata da un flusso compreso nell’intervallo 40,000- 70,000 spostamenti sistematici/giorno, collegata alle altre aree cluster fuori e dentro il Piemonte da corridoi attraverso i quali si concentrano quei flussi. Esistenti e potenziali" si legge nella lettera.

"Da questi dati discende una e una sola domanda: come faccio a regolare questo enorme volume di persone e di mezzi che attraversano la mia Regione? L’aquilone rosso perso da Leo. Semplice: censisco i mezzi che ho già... le infrastrutture ferroviarie e stradali. Mi accorgo che ho a disposizione una rete bell’e pronta, che unisce le aree cluster percorrendo, guarda caso, i corridoi esistenti e potenziali; la attivo o la potenzio con il sistema che mi permette il massimo del risultato effettivo e reale per collegare più persone possibili a più punti possibile del territorio. Siccome mi occupo di mobilità, mi interessa che i tanti spostamenti si muovano per dove vogliono andare, nel minor tempo possibile e con il mezzo che permette loro il massimo del risultato, per cui riconnetto le maglie della rete rotte, ottimizzo i mezzi che devono percorrerla, sapendo che i costi e i ricavi della mia operazione, per le norme, vengono calcolati sull’intero bacino della rete regionale. Cioè: Leo avrebbe dovuto salire sulla scala e prendere l’aquilone, così avrebbe giocato un sacco di tempo in più".

"Invece il nostro Leo ha continuato a sprecare tempo e risorse ragionando come se ogni linea ferroviaria e tutto quello che la condiziona fossero oasi in mezzo al deserto, e non nel bel mezzo del Piemonte e appartenente all’intero sistema dei trasporti regionali - prosegue la lettera - . Oppure ostinandosi a riferirsi ai dati dei passeggeri dei tempi brutti, quando c’erano, ad esempio sulla Cuneo-Mondovì, 8 coppie di treni non cadenzate, con fermate disomogenee tra una corsa e l’altra, non in coincidenza con le altre linee a Cuneo e a Mondovì, che per giunta, spesso, venivano soppresse. E’ ovvio che quei dati siano pessimi".

"Poi Leo, nel tentativo di far scendere l’aquilone, ha perseverato nel metodo, vale a dire ha confrontato treno e autobus: due mezzi molto diversi tra loro, con capacità di carico, velocità e costi estremamente differenti, incolpando il treno che non c’è di non portare abbastanza gente rispetto al bus! Forse Leo non sa che i passeggeri non vanno cercati soltanto su quelli che passerebbero dal bus al treno, ma soprattutto in quella stragrande parte dei flussi di spostamento quotidiani che continuano a rimanere senza gestione, e che quindi ricorre al mezzo privato. E forse non sa neppure fare i conti della serva, cioè che 3 milioni di euro spesi per 33 km di ferrovia sono proprio pochi, e che gli sta costando molto di più lanciare idee a caso, tipo le piste ciclabili sulle rotaie, giusto perché van di moda, fan fine e, apparentemente, non impegnano".