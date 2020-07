Non è la mia spazzatura ma è la mia città: appuntamento a Cuneo per pulire il parco della Resistenza

Puliamo Cuneo: un pomeriggio di "clean up" aperto a tutti, con appuntamento il prossimo 26 luglio dalle 16 al Parco della Resistenza.

Dopo il lungo periodo di lockdown torna in primo piano l'argomento ambientale, per molti studiosi strettamente legato all'emergenza sanitaria in corso. L'iniziativa è organizzata da Extinction Rebellion-Cuneo. L'invito è chiaro: "Non è la mia spazzatura ma è la mia città". PuliAMOcuneo è un'azione simbolica che nasce dalla necessità di cancellare i segni della pandemia dalle strade e dai parchi.

La giornata prosegue alle 18 alla Birrovia, presso il piazzale della Vecchia Stazione, con un dibattito dal titolo "Perché stiamo andando verso l'estinzione e cosa possiamo fare", a cura di XRPiemonte.

E' necessario prenotarsi una settimana prima dell'evento scrivendo a extinctionrebellion.cuneo@protonman.com oppure sulla pagina Facebook del gruppo o su Instagram