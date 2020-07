Stamperia Miroglio: Apro Formazione in campo a supporto dei dipendenti

Apro Formazione è tra le prime realtà che si sono fatte avanti per supportare i 151 dipendenti della Stamperia Miroglio a Govone dopo l’annuncio della chiusura la scorsa settimana.



Il sindaco di Alba Carlo Bo ha incontrato il presidente dell’agenzia formativa Gionni Marengo, che ha messo a disposizione le competenze di Apro Formazione-Sal Servizi al Lavoro, così come già avvenuto in passato per diverse realtà aziendali del territorio, per accompagnare le persone nella loro ricollocazione attraverso colloqui mirati e incontri di gruppo di supporto alla situazione di cambiamento e di definizione del proprio bisogno professionale e formativo.



Apro, scuola di formazione rivolta non soltanto ai giovanissimi, attraverso il suo ufficio Sal Servizi al lavoro è infatti accreditata dalla Regione Piemonte e autorizzata dal Ministero del Lavoro per i servizi di orientamento, ricerca, selezione e ricollocazione professionale, ed è disponibile a supportare il personale in esubero dello stabilimento Miroglio di Govone.



Il sindaco Carlo Bo: “Come Amministrazione stiamo cercando di mettere in campo ogni forza per aiutare i 151 lavoratori, che rappresentano altrettanti nuclei familiari e per cui, con un’età media di 50 anni, la ricollocazione non sarà un percorso semplice. Ho in programma incontri con la proprietà, i lavoratori, i sindacati e ho già preso contatti con aziende del territorio e istituti bancari”.



“Come già avvenuto in altre occasioni – conferma il presidente Apro Gionni Marengo – ci teniamo a fare la nostra parte per aiutare i lavoratori a riposizionarsi sul mercato attraverso un percorso concreto di ascolto e formazione. Lo staff dei Servizi al Lavoro, costituito da professionisti, psicologi e orientatori, è a disposizione per rispondere a ogni esigenza e per interventi dedicati e finanziati”.