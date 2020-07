Atto vandalico sul sentiero Landandé: paline spostate e cartelli spezzati

Atto vandalico commesso nelle scorse ore lungo il sentiero Landandé, circuito che collega tra loro i territori dei Comuni di Briaglia, Vicoforte, Niella Tanaro, San Michele Mondovì e Mondovì, per un percorso totale pari a 55 chilometri di lunghezza.

A denunciare l'accaduto su Facebook è stato il Comitato che si prende cura del tracciato e che recentemente, in collaborazione con il Comune di Mondovì e la direzione di Mondovicino e coadiuvato dai volontari monregalesi, ha pulito e segnalato un percorso pedonale di collegamento tra la città e l'outlet.

"Purtroppo, dopo pochi giorni dalla fine dei lavori, una palina segnaletica è stata rimossa e posizionata altrove in modo da far sbagliare il percorso - si legge sui social network -. Una volta ripristinata, la stessa palina è stata ritrovata nuovamente a terra nei pressi della provinciale per Briaglia. Nella scorsa notte, in località Cristo, qualcuno ha inoltre strappato i cartelli da un'altra palina, lasciando i pezzi a terra oltre ad aver abbattuto un cartello stradale.

Questo post è per informarvi dell'accaduto e per ribadire che il Comitato Landandé pur dispiaciuto per questi fatti, ripristinerà il tutto e continuerà a farlo anche nel futuro, forte dell'appoggio delle amministrazioni comunali e dei tanti volontari e amici che ci sostengono ormai da anni nelle nostre iniziative".