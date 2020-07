Vettura si ribalta all'imbocco del viadotto Sarti a Cuneo: ponte chiuso e traffico deviato

Incidente oggi 14 luglio a Cuneo, all'inbocco del viadotto Sarti sulla Est-Ovest, alla rotonda del Carle in direzione di Cuneo.

Per cause in corso di accertamento si è ribaltata un'autovettura in mezzo alla strada, andando a impattare contro un altro mezzo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha provveduto a bloccare la circolazione e a deviarla verso la gallera del Carle e sulla provinciale 422.

Un ferito in codice giallo, trasportato all'ospedale dalla medicalizzata. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Ci sono anche tre persone contuse, classificate con codice verde.