Parco Alpi Marittime: il calendario di eventi 2020 è davvero... #tantaroba

Davvero tanta roba il calendario eventi 2020 delle Aree protette Alpi Marittime. Un calendario ricco di escursioni e passeggiate a piedi ed in mountain bike verso cime e rifugi, attività didattico-scientifiche nel giardino botanico Valderia e presso il centro Uomini e Lupi, arrampicata per ragazzi sul muro della diga, visite guidate alle stazioni botaniche alpine della Valle Pesio, attività di archeologia sperimentale presso la necropoli di Valderia, presso le Grotte di Aisone e nell'Area della Roccarina a Chiusa Pesio e serate a tema.

Un calendario che vede impegnati le guide parco, esperti botanici, scienziati e tecnici dell'ente parco. I molti visitatori e turisti presenti sul territorio del nostro ente da luglio potranno scoprire in modo più approfondito l'area naturale protetta nella sua complessità e bellezza. Valle Gesso, Valle Stura, Valle Vermenagna, Valle Pesio, Valle Tanaro e la Riserva di Crava Morozzo saranno scoperti con l'aiuto di guide esperte: ogni settimana infatti avremo solo l'imbarazzo della scelta.

9 trekking saranno dedicati alla scoperta della geologia alpina, scienza spesso ostica se studiata sui libri ma ben più comprensibile e curiosa se raccontata direttamente sul campo da una guida esperta come il geologo Stefano Melchio. Altre escursioni più classiche saranno condotte dalla guida parco Luisa Sorrentino che solcherà i sentieri della Valle Pesio e della Valle Ellero ogni martedì fino a fine agosto. Con Paola Politano, guida parco dell'Ente ed artista, scopriremo invece la Valle Pesio con gli occhi del pittore attraverso quattro appuntamenti intitolati "Carnet de voyage": oltre alla consueta attreazzatura da montagna (scarponcini, giacca a vento, borraccia, binocolo, macchina fotografica) occorre avere con se' un blocco da disegno formato quaderno, 1 matita “B” o “HB”, 1 gomma 1 temperino 2 pennelli x acquerello 1 fine e uno un pò più grande, scatolina di acquerelli serie tascabile (volendo si possono anche usare i pastelli o carboncini o sanguigne).

Una serie di escursioni avranno come tema i cambiamenti climatici e le mete scelte "racconteranno" con estrema realtà i primi segni dei loro effetti sull'ambiente alpino, luogo che risente particolarmente anche di minime variazioni di temperatura. Si aggiungano ancora escursioni in mtb con la guida cicloturistica Francesco Giraudo verso i rifugi più conosciuti delle Alpi Marittime e giornate di avvicinamento all'arrampicata sul muro della diga della Piastra di Entracque per bambini e ragazzi (dal 14 luglio per 6 martedì consecutivi).

In Valle Tanaro si svolgeranno due escursioni per famiglie da Carnino a Viozene lungo il sentiero natura, guidati dalla guida Efrem Briatore. A Sant'Anna di Valdieri le escursioni si svolgeranno con la guida parco Marco Dogliotti attraverso la storia e la cultura dei tetti in paglia. Tornano infine i "Giovedì del Parco": serate a tema per approfondire con scienziati e studiosi del parco risultati di ricerche effettuate dall'ente (dai lepidotteri, al lupo, dalle orchidee rare, agli avvoltoi).

Un'estate ricca di animazione e proposte per tutti coloro che sceglieranno la nostra area protetta come destinazione turistica per le loro vacanze:

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0171 976850 - 0171 978616 - centrovisita@centrouominielupi.it.