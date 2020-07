Prenotabili online i biglietti per il "Cinema all'aperto" di Fossano

Da domenica 19 Luglio la suggestiva location di Piazza Castello (Fossano) ospiterà le quattro serate di cinema all’aperto organizzate dalla neo-insediata Consulta Giovani.

Le proiezioni sono previste per le ore 21.45, ma si potrà accedere all’area dalle ore 21.15. Data il grande riscontro avuto sui social network, è stato creato uno spazio virtuale per la vendita dei ticket online.

Sarà quindi possibile prenotare il proprio posto scannerizzando il QR code qui riportato e avendo così accesso all’apposita sezione “Consulta Giovani - Cinema all’aperto” presente sul sito del Comune di Fossano.

Il Comune ringrazia la Fondazione Fossano in Musica per la gentile disponibilità all’utilizzo della piattaforma. "Vi aspettiamo numerosi alle nostre proiezioni in Piazza Castello, che apriranno le danze con il film “Dolittle” domenica 19 luglio".

Info: www.comune.fossano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=17109&idCat=55470&ID=55470&TipoElemento=categoria