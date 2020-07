Saluzzo Estate, gli appuntamenti da domani a domenica 19 luglio

Da domani, mercoledì 15 a domenica 19 luglio Saluzzo offre ogni giorno uno o più eventi inseriti nel cartellone Saluzzo Estate 2020”.

Dal poeta Guido Catalano giovedì 16 luglio ( alla ex Caserma Musso) con il suo spettacolo Adesso basta poesie d'amore - e diamoci dentro “ alle visite guidate, ai momenti al Bistrot nel centro storico, sino al cinema in tour, sotto le stelle. E sono da seguire Occit'amo Festival e il Marchesato Opera Festival 2020 appena avviati.

Per i giovani è in arrivo il contest musicale dell'estate proposto da Aritmia, che sarà contraddistinto dalle regole del distanziamento sociale inerenti lo spettacolo dal vivo.

Per il cinema all’aperto è in programma “Il piccolo yeti” di Jill Culton (2019) a Cervignasco ( ingresso gratuito) e Aritmia Music Contest ( ingresso gratuito) è obbligatoria la prenotazione

Il Calendario:

Mercoledì 15 luglio 2020 – ore 21.15

Frazione Cervignasco

Cinema all’aperto – Il piccolo yeti di Jill Culton (2019)

Ingresso gratuito

Giovedì 16 luglio 2020 – ore 21.30

Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab

In collaborazione con Associazione Culturale Circolo Ratatoj

GUIDO CATALANO Adesso Basta Poesie d'Amore, E Diamoci Dentro

https://www.mailticket.it/manifestazione/XC29/GUIDO_CATALANO

Saluzzo dal negozio di dischi On The Corner

Ingresso euro 10 + dp.

Continua il

VIRTUAL MOF

Il Festival di Musica Antica firmato Scuola APM sarà in scena in un'inedita versione virtuale, registrata e prodotta dal vivo in Saluzzo

Venerdì 17 luglio 2020 - ore 17.45

Piazza Castello - Castiglia

Mu.Sa.Kids - Musei Saluzzo - Carta inCanta

Laboratorio tra lettura, musica e creatività. 5 euro a bambino

Per info e prenotazione obbligatoria via mail info@itur.it

Venerdì 17 luglio 2020 – ore 21

Salita al Castello – Bottega local TASTE' BISTROT

Le proiezioni di Tastè – proiezioni in pellicola, Priscilla la regina del deserto, di Stephan Elliot (1994)

Ingresso gratuito. Prenotazioni: taste.bistrot.eventi@gmail.com

Sabato 18 luglio 2020 – mattino ore 11

Saluzzo - Piazza Cavour, Corso Italia

PASSA CHARRIERA, Occit’amo si presenta nei Mercati della Granda

Sabato 18 luglio 2020 – dalle ore 18.30

Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab

ARITMIA MUSIC CONTEST

Ingresso gratuito

Domenica 19 luglio 2020 – ore 16.00

Salita al Castello – Bottega local TASTE' BISTROT

La visita merendera - visite guidate alla Città alta passeggiando tra i sapori delle Terre del Monviso

Biglietto + degustazione € 10

Tutte le info su www.fondazionebertoni.it