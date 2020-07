Decreto Rilancio, Gribaudo: "Ora Saluzzo può riutilizzare l'immobile del tribunale"

"Grazie a un emendamento all'articolo 113 del decreto Rilancio, il comune di Saluzzo potrà finalmente ottenere dal Ministero della Giustizia di poter riutilizzare l'immobile dell'ex tribunale di Saluzzo. Una buona notizia per tutta la comunità saluzzese che rientrerà in possesso di un immobile da sempre di proprietà del Comune ma fino ad oggi indisponibile a causa della complessa normativa sui mutui per l'edilizia giudiziaria, utilizzato solo per una piccola parte degli oltre 6000 metri quadri dagli uffici del Giudice di pace. Si potrà risparmiare su affitti di altri immobili o destinare nuove funzioni a quella storica sede. Grazie alla collaborazione fra il lavoro parlamentare, quello dell'amministrazione comunale di Mauro Calderoni e il sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis, è finalmente risolta un'inefficienza pubblica che si protraeva da anni. Ora il comune avvierà la procedura che, sono certa, potrà andare a buon fine." Lo dichiara in una nota la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo