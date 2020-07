Fondazione CRC, respinta la nomina proposta dal sindaco di Mondovì: "È la prima volta in assoluto. Il primo cittadino non ha fatto bene i conti"

Come vi abbiamo raccontato nei giorni precedenti su queste colonne, la nomina proposta dall'amministrazione comunale di Mondovì per ricoprire il ruolo di consigliere presso la Fondazione CRC Cuneo (quella di Gabriele Campora, ex capo di gabinetto del sindaco, Paolo Adriano) è stata respinta.

Una vicenda sulla quale sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza Guido Tealdi (Lega), Giampiero Caramello (Forza Italia) e Laura Barello (Lista Garello), i quali hanno voluto commentare così l'accaduto: "Non una nomina qualsiasi, ma una di quelle che contano, di quelle poltrone che ingolosiscono molti e per questo assai ambita. Ma è probabilmente la prima volta in assoluto che si registra un fatto del genere, ovvero che la persona indicata dall'amministrazione comunale venga valutata priva dei requisiti necessari e 'rimandata al mittente'.