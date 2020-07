Cuneo, nuovo ospedale: "il Carle è l’unico sito che potrà mantenere un’eccellenza sanitaria nel capoluogo"

I consiglieri comunali Silvano Enrici e Maria Laura Risso, in questi giorni, hanno consegnato alla Fondazione Nuovo Ospedale Unico di Cuneo e ai tecnici dell’amministrazione ospedaliera lo studio di fattibilità da loro fatto eseguire per evidenziare le possibilità di nuova cubatura sul sito del Carle.

Riportiamo integralmente il comunicato stampa inviato dai consiglieri: allegati all'articolo, un rendering della possibile struttura e una mappa dello studio di fattibilità con diverse precisazioni specifiche (che, stando agli scriventi, "evidenziano i documenti allegati, oltre a rispettare integralmente il piano regolatore, vi è una grandissima possibilità di edificare").

"Il lavoro si attiene rigorosamente ai vincoli esistenti, sia idrogeologici che architettonici e ambientali, evidenziati ed emersi proprio dall’attività propedeutica al masterplan, svolta nel 2011 dai tecnici dell’amministrazione dell’ospedale e da una professionista incaricata anche in questi giorni, con altri due colleghi, di valutare la scelta del sito, ovvero l’architetto Elena Airaldi".

"Il fabbricato dell’attuale Carle, poiché vincolato, non viene interessato dai lavori, di conseguenza i cantieri possono essere avviati in tempi brevissimi. Oltre a questo si evidenzia la possibilità di un pronto soccorso ampio e attiguo all’eliporto già esistente. Infine in epoca di Covid-19 i vari reparti potranno essere progettati con modalità di prevenzione, con entrate e uscite separate e attorno spazi verdi accessibili e fruibili, parcheggi sotterranei fino a due piani per ospiti e personale, collegamenti già esistenti con l’autostrada, come ultimo una possibilità ulteriore nel tempo di ampliamento futuro".

"Mettiamo a disposizione non una suggestione ma un lavoro serio con dati certi e verificabili utile per abbreviare i tempi e non perdere di conseguenza i finanziamenti europei previsti sulla sanità, per permettere di costruire un ospedale che risponda alle esigenze non solo della città ma di tutto il territorio Cuneese - specificano Enrici e Risso nel comunicato -. Riteniamo questo sito l’unico che potrà mantenere un’eccellenza sanitaria a Cuneo, poiché la nuova nuova cubatura prevista sarà di 225.000 metri cubi ampliabile fino a 320.000 metri cubi. Per sgombrare il campo da equivoci i padiglioni raffigurati non sono vincolanti, ma dimostrano un’ effettiva potenziale cubatura: saranno i professionisti della sanità a decidere la forma e l’edificazione".