50mila euro per mettere in sicurezza e abbattere le barriere architettoniche nel polo scolastico di Cardè: imminenti i lavori

50mila euro per la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche nel polo scolastico di Cardè.

L’Amministrazione comunale del sindaco Matteo Morena ha ormai predisposto, con il supporto degli uffici e dei tecnici, tutti gli accorgimenti per dare il via ai lavori, e nei prossimi giorni partirà la gara per l’aggiudicazione delle opere.

L’intervento interesserà sia il plesso delle scuole elementari, che quello della scuola per l’infanzia, su progetto dell’architetto Elena Blengino.

I principali interventi

Verrà realizzata una nuova pavimentazione in marmette autobloccanti del cortile della scuola dell’infanzia, che ad oggi risulta essere inghiaiato e dunque rende difficoltoso l’accesso alle persone con limitata capacità motoria.

Inoltre, sarà sistemato e messo in sicurezza il dormitorio, con la rimozione di un lavandino esistente, intonacatura e tinteggiatura delle pareti che, nella parte bassa, tinteggiate con tinta lavabile.

Il “pacchetto” di interventi prevede anche lavori dettati dall’emergenza Covid-19.

All’interno del polo scolastico, infatti, verranno demoliti alcuni tramezzi interni, sia nel plesso delle elementari che in quello dell’infanzia, al fine di ottenere superfici più ampie nelle aule e nel refettorio, garantendo il rispetto delle normative sul distanziamento tra gli alunni, così come previsto dalle recenti normative per l’emergenza epidemiologica. Le giunzioni tra le pavimentazioni verranno coperte da nuove soglie, mentre le stanze verranno ritinteggiate completamente.

Rimangono ancora altri piccoli interventi di messa in sicurezza in entrambi i fabbricati, come la posa di nuovi cancelletti di delimitazione di alcune aree interne, la sostituzione di ringhiere e corrimani, la posa di fermapiede per la scala di emergenza e realizzazione di nuovi parapetti.

“L’intenzione dell’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Morena – è di procedere alla messa in sicurezza ed al superamento delle barriere architettoniche nel polo scolastico, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità di studenti, insegnanti ed operatori scolastici.

La scuola troppo spesso viene trascurata e lasciata in secondo piano da parte delle istituzioni, generando caos e confusione che per nulla aiutano la crescita dei nostri ragazzi.

Con questi interventi in programma nei mesi estivi permetteremo ai ragazzi di tornare tra i banchi in strutture accoglienti ma soprattutto in sicurezza, con locali ampi per garantire il distanziamento richiesto.

Tutti gli interventi sono stati predisposti assieme alla direzione didattica, così da non sprecare tempo e risorse e saranno finanziati per intero tramite un fondo ministeriale”.