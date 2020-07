Sit-in davanti al Comune di Cuneo per chiedere un ritorno a scuola sicuro e organizzato

Oggi martedì 14 luglio, alle ore 17, davanti al Comune di Cuneo è stato organizzato dagli studenti e dall'Assemblea scuola Cuneo un sit-in per sottolineare l'importanza di un ritorno a scuola a settembre, sicuro e ben organizzato, che pensi al benessere degli studenti e del personale che ci lavorerà, chiedendo una politica lungimirante e che veramente investa, sia in denaro sia in progettualità, in quelli che saranno i futuri cittadini e cittadine.

Inoltre, è stata inviata una lettera al Comune per un incontro con l'Assemblea e una lettera al Presidente della Provincia Borgna per avere chiarimenti sul Tavolo di lavoro provinciale di cui non si è saputo nulla.