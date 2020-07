Sit-in degli studenti davanti al municipio: “Le norme vanno rispettate ma vogliamo tornare a scuola in presenza”

Sì alle mascherine, sì alla distanza sociale, ma no alla didattica a distanza laddove si può evitare, occorre tornare a studiare in classe. Sono queste le richieste di studenti e membri del collettivo Assemblea Scuola Cuneo che questo pomeriggio hanno organizzato un sit in davanti al Municipio di Cuneo per chiedere un incontro con gli assessori Franca Giordano e Mauro Mantelli.

In una silenziosa manifestazione, seduti per terra con i libri alla mano, i ragazzi hanno manifestato per far valere il loro diritto alla socialità e allo studio in presenza.

L’altra richiesta, inviata in una lettera alla Provincia, è di poter partecipare ai tavoli di lavoro proprio per discutere delle modalità di rientro a scuola.

Non si mette in dubbio la necessità di rispettare le norme di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria, ma al tempo stesso si chiede di poter tornare a studiare e a confrontarsi tra i banchi di scuola.

L’assessore Franca Giordano ha accordato l’incontro con il collettivo che avverrà lunedì prossimo alle 17. Ha inoltre confermato la volontà di tornare a scuola in presenza, come Amministrazione stanno lavorando proprio su questa possibilità, ma ammette al tempo stesso le difficoltà legate all’organizzazione dettate dal costante cambiamento di normative e linee guida.