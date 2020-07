Motori: debutto (a sorpresa) in classe GT3 per il pilota albese Matteo Greco

Si avvicina il debutto il classe GT3 per il pilota albese Matteo Greco che, nel prossimo weekend, sarà di scena al Mugello per il primo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2020.

Easy Race lo ha infatti ingaggiato per completare l’equipaggio composto da Mattia Michelotto e Sean Hudspeth al volante della Ferrari 488 GT3 EVO.

Competizione molto attesa e che promette spettacolo, nonostante l'assenza di pubblico a causa delle normative anti Covid-19.

Il weekend scatterà via venerdì venerdì 17, con due turni di prove libere da un’ora ciascuno in pista alle 11:35 e alle 16:25. Sabato terza sessione di libere alle 9:00, qualifiche alle 12:40 (Q1), 13:05 (Q2) e 13:30 (Q3). La gara Via alla gara domenica alle 14:40.

La gara sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale del campionato www.acisport.it/CIGT oltre che sulla pagina Facebook@ CIGranTurismo.

Matteo Greco: “Sono davvero elettrizzato e grato a EasyRace per questa prima gara della stagione e per la possibilità di farlo con una vettura GT3. Durante i test ho avuto sensazioni davvero molto positive, la vettura è molto reattiva e mi ha restituito un buon feeling, quindi non vedo l’ora di poter tornare in pista ringraziando Easy Race per questa splendida opportunità. Non potrebbe esserci scenario più adatto per questo debutto. Al Mugello, infatti, ho svolto nel 2016 il primo test nel mondo del motorsport ed è una pista che mi piace molto: completa, veloce, tecnica. Darò il massimo per ringraziare concretamente della fiducia che mi è stata accordata”.