Nazionale Italiana di calcio: la rivoluzione di Roberto Mancini

Con la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, la Nazionale Italiana ha toccato il punto più basso della propria storia. Le eliminazioni ai gironi nelle competizioni iridate, andate in scena in Sudafrica prima e in Brasile poi, avevano già suonato come un campanello d’allarme che, tuttavia, è rimasto inascoltato a tutti i livelli. Per questo motivo, quando Roberto Mancini venne scelto come nuovo commissario tecnico, in pochi avevano immaginato che l’allenatore originario di Jesi sarebbe riuscito a cambiare il volto di questo gruppo in così poco tempo.

Il tecnico marchigiano ha compiuto un miracolo

Nonostante lo scetticismo iniziale e nonostante tuttora il nostro calcio non sia riuscito a produrre dei campioni di livello mondiale, Roberto Mancini ha saputo cambiare profondamente la mentalità degli azzurri e, insieme a essa, sono iniziati ad arrivare anche i risultati positivi che hanno permesso a Verratti e compagni di vincere senza troppe difficoltà il proprio girone di qualificazione ai prossimi Campionati Europei itineranti. In vista della competizione continentale che avrebbe dovuto disputarsi in queste settimane ma che causa coronavirus è stata posticipata all’anno prossimo, l’Italia è considerata dalle agenzie di scommesse una delle favorite assolute per la vittoria finale della competizione. Gran parte del merito di questi straordinari risultati è sicuramente di Mancini, che ha avuto il coraggio di smantellare il vecchio progetto tecnico dando fiducia ai tanti giovani che si stavano mettendo in mostra nella nostra Serie A. Tra questi, quelli che hanno maggiormente impressionato per l’impatto tra i grandi sono sicuramente Federico Chiesa, Nicolò Barella e Stefano Sensi, i quali si sono fatti trovare pronti sin dalle prime uscite con la Nazionale Maggiore, offrendo al gruppo azzurro numerose soluzioni sia in fase offensiva che difensiva.

Gli azzurri ritrovano Nicolò Zaniolo

Sebbene per il calcio italiano ci sia ben poco di cui essere felici sia sul rettangolo verde che fuori, nelle scorse settimane è giunta una notizia che ci fa ben sperare in ottica futura. Dopo un calvario durato sei mesi, Nicolò Zaniolo è finalmente tornato in campo e alla sua seconda uscita con la maglia della Roma nella partita contro il Brescia è anche riuscito a mettere a segno una rete. Il talentino azzurro, che avrebbe dovuto saltare l’Europeo a causa della rottura del legamento crociato, è quindi pienamente recuperato e Mancini potrà fare affidamento su di lui già a partire dalle prossime gare valevoli per la Nations League. Oltre a Zaniolo, sono diversi i giovani azzurri che stanno dimostrando di essere pronti per un posto in Nazionale Maggiore e la sensazione di tutti è che dopo anni di buio, il nostro movimento stia lentamente tornando a vedere la luce.

La strada da fare per accorciare il gap con le squadre più forti a livello europeo e mondiale è ancora tanta, ma Roberto Mancini ha dimostrato di essere un tecnico in grado di far compiere il definitivo salto di qualità ai propri ragazzi e da tifosi dell’Italia non possiamo fare altro che sperare che questo sia solo l’inizio di un ciclo fatto di gioie e successi.