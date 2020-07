Tredici anni dalla tragedia del Molino Cordero: commemorazione domani con le autorità

Erano le 14.35 del 16 luglio 2007 quando una serie di esplosioni scaturite da uno dei silos del Molino Cordero di Fossano distrusse lo stabilimento di produzione, strappando alle famiglie cinque mariti, figli, padri: Valerio Anchino, Mario Barale, Antonio Cavicchioli, Massimiliano Manuello e Mario Ricca persero la vita nell’incidente.

Giorni concitati quelli immediatamente successivi la tragedia, tra la speranza che i feriti potessero sopravvivere e il dolore per quelle vite che si spegnevano.

Sono trascorsi 13 anni tra il dolore composto dei familiari, i tribunali e, infine la vendita del terreno e la realizzazione di un nuovo supermercato.

Resta, all’incrocio di via San Giuseppe, via Torino e via Paglieri, il cippo commemorativo e il ricordo nella memoria dei fossanesi.

Domani, giovedì 16 settembre alle ore 11.30 l’Amministrazione comunale deporrà una corona di fiori e si ritroverà per un momento di commemorazione cui è invitata tutta la cittadinanza.