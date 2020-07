Cuneo, Arena Live Festival 2020: la programmazione entra nel vivo

Archiviata la prima settimana di appuntamenti, l’Arena Live Festival di Cuneo entra nel vivo della programmazione con una serie di eventi ravvicinati che porteranno sul palco di San Rocco Castagnaretta nomi illustri del panorama artistico e teatrale italiano.

Giovedì 16 luglio attesa per lo spettacolo di Valentina Cervi con regia di Iaia Forte “La strada che va in città”, inserito nella Stagione del Teatro Toselli. Tratto dall’omonimo libro d’esordio di Natalia Ginzburg, mette in scena il lungo e faticoso cammino che vede la protagonista Delia diventare donna e madre, alla costante ricerca di un riscatto sociale.

Venerdì 17 luglio il concerto per i nostalgici del “Maestrone”, appellativo che i fans di Francesco Guccini attribuiscono affettuosamente al cantautore. Arrivano infatti all’Arena I Musici di Guccini: Flaco Biondini, Antonio Marangolo e Vince Tempera, accompagnati da Pierluigi Mingotti e Ivano Zanotti, ci guideranno in un tuffo nelle sue migliori opere con l’esperienza delle centinaia di esibizioni che negli anni li hanno resi celebri.

Sabato 18 luglio salgono sul palco l’attore Riccardo Forte e il sassofonista Diego Borotti, che ai racconti dello scrittore Geoff Dyer uniscono parti narrate e sottofondo musicale per una “ballad” incentrata sulle vite al margine dei grandi eroi del jazz passato.

Domenica 19 luglio nuovo appuntamento carico di energia e musica per la stagione del Teatro Toselli direttamente da Torino: la Bandakadabra, orchestra definita da Carlin Petrini una “fanfara urbana”, porta in scena il suo spettacolo comico-teatral-musicale “Figurini”, piccoli atti unici legati tra di loro dal meccanismo dell’associazione mentale, della citazione e delle scatole cinesi,

Anche in questo caso, così come in tutti gli appuntamenti del calendario estivo, vigeranno rigide norme sanitarie all’interno dell’Arena: gli ingressi e le uscite avverranno in modo contingentato, i partecipanti dovranno presentare un'autocertificazione sanitaria, utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale per tutta la durata degli spettacoli.

La terza settimana di eventi si aprirà martedì 21 luglio con l’esibizione di Laura Morante in “Brividi immorali”, uno spettacolo tratto dalla raccolta di “Racconti e interludi” inediti dell’attrice e regista.

Nei racconti della Morante, fatti di verità taciute, tradimenti e fraintendimenti, veleggia un’esatta e implacabile ironia che, nel disordine degli elementi scova una bellezza insensata.

Tratto da un libro è anche lo spettacolo di mercoledì 22 portato in scena da Andrea Pennacchi, in arte “Pojana”. “Pojana e i suoi fratelli”, pubblicato durante il lockdown, trasporrà sul palco alcuni dei migliori monologhi dell’attore, molto apprezzato negli ultimi mesi come ospite del programma tv “Propaganda Live”: Pennacchi arrivò ad una grande notorietà nel 2018 portando in scena un monologo dal titolo “This is Racism - Ciao terroni”, a firma dell’albese Marco Giacosa, che fu visto online da milioni di persone.

Grande attesa per l’esibizione di Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti nello spettacolo “Bestia che sei”, scritto dalla firma d’eccezione di Stefano Benni. In Bestia che sei i protagonisti scaturiscono uno dopo l’altro con naturalezza dall’immaginazione dello scrittore bolognese e danno vita ad una sfilata di caratteri a volte molto reali e altre volte decisamente fantastici, a volte teneri e a volte crudeli. Creature ambigue che ci ricordano che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo.

Un particolare legame è quello che legherà la città di Cuneo, medaglia d’oro per la Resistenza, con lo spettacolo di Michela Murgia, una delle più apprezzate scrittrici italiane: “Istruzioni per diventare fascisti”, tratto dal libro della stessa, è infatti l’occasione di commemorare la figura di Duccio Galimberti. La commemorazione, che ricorda il discorso dal balcone tenuto da Galimberti il 26 luglio 1943, avverrà venerdì 24 luglio e sarà dunque occasione per trattare della lotta al fascismo dei nostri giorni, al fascismo come metodo più che come contenuto. In questo monologo Michela Murgia offre proprio istruzioni di metodo e in particolare istruzioni di linguaggio, l’infrastruttura culturale più manipolabile che abbiamo.

Grande attesa anche per “Break Free - Long live the Queen”, lo spettacolo musicale tributo ai Queen da molti definito come il più aderente agli spettacoli della band londinese. Una grande cura dei dettagli, dei particolari e delle luci sceniche fanno si che ad apprezzare lo spettacolo siano fans dei Queen di tutta Europa e che lo spettacolo abbia valicato i confini nazionali: sarà possibile vedere lo spettacolo all’Arena Live Festival sabato 25 luglio.

Martedì 27 luglio torna il teatro d’autore con lo spettacolo di Mario Perrotta “In nome del padre”. Perrotta, che si è potuto avvalere della figura di Massimo Recalcati come consulente alla drammaturgia con particolare attenzione al supporto psicanalitico, veste i panni di tre uomini diversi e dedica ai padri il primo capitolo di una trilogia sulle mutazioni delle famiglie millennials e su quanto resta in loro di universale ed eterno.

Il primo appuntamento con il mondo della comicità è fissato per martedì 28 luglio: il one-man show di Natalino Balasso “Velodimaya” farà tappa a Cuneo per il Festival del Sorriso, inserito nel palinsesto dell’Arena Live Festival è ancora una volta protagonista del panorama estivo di eventi cittadino. “Velodimaya” racconta i drammi del contemporaneo senza cedere allo sconforto: visti da lontano, in questo nostro affannarci quotidiani e nel nostro inciampare, facciamo ridere.

“Un’ora di niente“ è invece lo spettacolo (in programma giovedì 30 Luglio) di e con Paolo Faroni che mescola narrazione e stand-up comedy, cabaret e prosa. Un flusso di coscienza comico e poetico, un monologo sul conflitto tra eccezionalità e quotidianità, tra bisogni e sogni, e su come tutti i conflitti trovino nell’amore il proprio campo di battaglia. Collante dello spettacolo è l’ironia e la sua regola aurea: una gravità velata di leggerezza.

Il ricco calendario eventi del mese di luglio si concluderà venerdì 31 con la tradizione popolare cuneese dei Trelilu: lo storico gruppo porterà in scena il nuovo spettacolo comico musicale del 2020 “Dá Gadàn” per risate assicurate in dialetto piemontese.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso a pagamento: informazioni e link diretti di vendita dei biglietti online sono presenti sul sito di riferimento www.promocuneo.it/arena-live-festival/.

Per tutti gli spettacoli è possibile inoltre acquistare i biglietti ai cancelli di ingresso.