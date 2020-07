Ferrovia Cuneo-Mondovì, il "no" dei 5Stelle di Cuneo allo smantellamento: "Scelta dettata da ecologismo di facciata"

" Il treno è il mezzo di trasporto ecologico ed economico per eccellenza - si legge nella lettera firmata da Silvia Cina , Manuele Isoardi (consiglieri comunali della città) e Ivano Martinetti (consigliere regionale e vicepresidente della Commissione trasporti) - . La politica, ad ogni livello, ha il dovere di salvaguardare questa linea, pretenderne la riattivazione ed il potenziamento. Qualche amministratore locale della zona, con un ecologismo di facciata, vorrebbe invece spacciare lo smantellamento della linea ferroviaria come una scelta “green” solo perché si farebbe posto ad una pista ciclabile. Auspichiamo che l'amministrazione di Cuneo non si unisca a questa scelta ".

"Sarebbe un gioco delle tre carte inaccettabile, in cui a perdere saranno solo i cittadini. Le piste ciclabili non sono alternative alla linea ferroviaria, semmai sono complementari come dimostrano le esperienze virtuose del nord Europa. Il Movimento 5 Stelle difenderà, ad ogni livello, la linea ferroviaria Cuneo – Mondovì dai folli progetti emersi in questi giorni e siamo disposti a collaborare con chi è disponibile a difendere e valorizzare questa infrastruttura. Faremo sentire la nostra voce oltre che in Comune, anche in Consiglio regionale".

La mozione verrà discussa a fine mese, nel corso del Consiglio comunale del capoluogo.