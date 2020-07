La banda di Garessio riprende a suonare dopo l'emergenza sanitaria

Con infinito piacere i musici si sono ritrovati per tornare a provare e a fare musica insieme.

Le prove non si sono potute svolgere come di consueto nella scuola di musica, ma hanno avuto luogo nel più ampio salone di Villa Gobbi, nel quale è stato possibile mantenere le distanze di sicurezza e adottare tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità dei musici.

Non è ancora chiaro quale sarà l’attività del sodalizio durante l’estate, se e come potrà esibirsi nei suoi consueti concerti, ma ricominciare a provare è il primo passo per tornare alla normalità".