Leo Club Mondovì Monregalese: bilancio delle attività e nuovo direttivo

“Per quanto riguarda l'anno sociale che si è concluso ai primi di luglio, ci tengo a ringraziare la Presidente Beatrice Usseglio e tutto il direttivo per aver portato a termine importanti progetti e Service, nonostante lo stop delle principali attività di service a causa della pandemia – dichiara Danna -: penso all'ormai tradizionale “Leo Chef”, gara culinaria a scopo benefico la cui buona riuscita ci permetterà di donare delle borse di studio al Centro di Formazione Cebano Monregalese, alla prima edizione della Leo Cup, al service ‘Leo Balla con gli Aquiloni’ e alle numerose donazioni di materiale fatte dal club in tempi di pandemia.”

“A tutti loro va un grande in bocca al lupo ed un sentito ringraziamento, perchè con il loro ottimo operato hanno fatto si che la tradizione del nostro Leo Club in quanto a presenza nell'organizzazione distrettuale possa continuare, a dimostrazione di come il Mondovì Monregalese abbia bene lavorato in questi anni”, conclude Pietro S.C. Danna.