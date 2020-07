Premiati alla Nuvola Lavazza di Torino gli atleti piemontesi di Special Olympics [VIDEO]

Si è tenuta ieri sera presso “La Centrale-Nuvola Lavazza” la cerimonia di premiazione degli atleti piemontesi che hanno partecipato agli Smart Games di Special Olympics Italia (per un totale di 32 team). Le gare si sono svolte dal 10 al 31 maggio, in forma virtuale, seguendo il claim “Everywhere We Play”, che ben rappresenta la determinazione degli sportivi aderenti al movimento.

L'evento ha visto anche la partecipazione della testimonial Sveva Gerevini (campionessa nazionale assoluta di eptathlon nel 2017, 2018 e 2019 e di pentathlon nel 2019 e 2020) e la testimonianza dell'atleta partner di Special Olympics Gerald Mballe.

Oltre agli sfidanti di ogni età e di ogni livello di capacità, nelle competizioni online sono stati coinvolti i team scolastici, i volontari, i medici dei programmi Salute e i dipendenti delle aziende partner, che hanno sostenuto a distanza i loro beniamini.

"E' già stata approvata la candidatura per i giochi nazionali estivi dal 9 al 15 luglio 2021 - ha spiegato Charlie Cremonte, direttore regionale Special Olympics Italia -, e il nostro sogno nel cassetto è che questo sia un punto di partenza per la candidatura dei giochi invernali nel 2025, utilizzando i siti del 2006".