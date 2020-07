Come arredare una cucina moderna: 5 consigli utili

La cucina, simbolo del focolare domestico, è uno degli ambienti più importanti della casa. In questa stanza si pranza e si cena con la famiglia, si chiacchiera con le persone care, si sperimentano nuove ricette. È necessario, quindi, che l’arredamento sia elegante e curato nei dettagli.

Ti forniamo qualche suggerimento per personalizzare la tua cucina, in modo da ottenere uno spazio confortevole e di grande impatto visivo. Lo stile moderno si caratterizza per una serie di pregi, tra cui il minimalismo delle linee, la sapiente alternanza di pieni e vuoti, l’utilizzo di volumi netti e geometrici. A ciò aggiungiamo l’impiego di materiali green, solidi, ecologici, e di dispositivi che fondono altissime prestazioni e risparmio di energia.

In un locale del genere i singoli particolari non vengono percepiti come tali, ma come un insieme unitario e razionale. Ciò vale tanto per i mobili quanto per gli accessori, gli utensili, i macchinari elettrici, i rivestimenti, i pavimenti e così via.

La scelta degli elettrodomestici

Una cucina moderna non può prescindere da una serie di elettrodomestici di qualità, in grado di garantire performance elevatissime anche con il passare del tempo. Lo scopo è limitare i consumi e abolire gli sprechi, nell’ottica del rispetto della natura e della tutela del pianeta.

Gli apparecchi di questo tipo sono progettati per una gestione intelligente ed eco-friendly della dimora. Tra i complementi indispensabili dobbiamo citare il frigorifero e il congelatore, per conservare i cibi in ottimo stato, e il forno a microonde. Fondamentale è anche la cappa, che sia aspirante o filtrante: il suo scopo è eliminare i vapori, i fumi e i cattivi odori che hanno origine durante la cottura degli alimenti.

Procurati strumenti funzionali e dotati di un design raffinato, capaci di integrarsi nel resto della cucina in maniera armoniosa ed equilibrata. Ad esempio, le cappe Falmec acquistabili sul sito di Adriatica Elettrodomestici sono straordinariamente efficienti e costituiscono dei veri e propri oggetti decorativi grazie alle loro forme pure e pulite.

I materiali più adatti

Per la tua cucina, inoltre, individua materiali ecosostenibili, robusti e sicuri. Ad esempio potresti optare per un bel tavolo di legno massello, contraddistinto da suggestive venature e sfumature e da un’architettura semplice, sobria e rustica. La stessa soluzione è ideale per le sedie, per la credenza, per gli scaffali, per i ripiani destinati alla lavorazione degli ingredienti. Molto diffusi sono il ciliegio, il wengé, il noce, il frassino e il rovere.

Il metallo è tipico dello stile moderno, poiché si amalgama alla perfezione con l’arredamento circostante e possiede superfici lucide, levigate e brillanti. Esso è adoperato per la creazione di elementi essenziali, privi di fronzoli, concepiti per un’ottimizzazione smart dello spazio. Ancora meglio quando questa materia prima è valorizzata da finiture di vetro, che danno luogo a splendidi giochi di luce e catturano lo sguardo con i loro riflessi.

In più, le cucine di questo stampo richiedono materiali all’avanguardia, come l’ABS, il policarbonato, il laminato stratificato. Il risultato sarà scenografico e resistente all’acqua, all’umidità, agli sbalzi di temperatura e ai graffi!

L’isola o la penisola per una cucina di tendenza

Un autentico must-have per questa stanza così importante è la struttura a isola oppure a penisola: come potrai capire dal nome, la prima è un blocco centrale libero su tutti i lati, mentre la seconda è parzialmente connessa al muro oppure a un altro mobile.

Un simile complemento è multitasking: permette di tagliare la verdura e la frutta, di appoggiare le pentole e le padelle, di impastare pizze e dolci, di provvedere alla mise en place prima di portare i piatti in tavola. Moderno, dopotutto, vuol dire anche polifunzionale. Scegli un piano quanto più liscio possibile, che sia facile da pulire e poco sensibile alle macchie.

Le tonalità più indicate per la tua cucina

Un criterio basilare, in generale quando si parla di arredamento, è la coerenza cromatica. I rivestimenti, gli elettrodomestici e gli accessori presenti in cucina devono essere piacevoli alla vista, ben abbinati tra loro, dal punto di vista non solo dei materiali ma anche dei colori.

Seleziona tinte delicate, vivaci ma non eccessive, che suggeriscano un’impressione di intimità, calore e familiarità. Il beige, il grigio e il perla andranno benissimo, così come i toni naturali del legno. Eccellenti sono anche i classici nero e bianco, decisi ed eleganti, magari con qualche tocco più acceso qui e lì - un quadretto, un soprammobile, una collezione di tazze variopinte. Non dimenticare che la cucina esprime la tua personalità, le tue passioni e i tuoi interessi.

Dosa bene i centimetri a disposizione

Un ambiente domestico di questo tipo non deve mai essere straripante di oggetti. Ciò trasmetterebbe una sensazione di disordine, di “soffocamento”; in cucina, poi, è necessario muoversi agevolmente per stare dietro alla preparazione dei cibi. È indispensabile che il locale sia luminoso, arieggiato, sgombro, privo di tutto ciò che è superfluo.

Fai in modo che il passaggio tra i vari complementi sia fluido, prediligi le mensole e i pensili minimal, cerca mobili sospesi e porte scorrevoli o con meccanismo push-pull. Il risparmio di spazio è un concetto fondamentale nell’ambito dello stile moderno!