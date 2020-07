Tenuta Berroni di Racconigi, il 18 e 19 luglio riapre i battenti per un insolito week end all'insegna di atmosfere aristocratiche e suggestioni mitologiche

In questi giorni Sàndor Gosztonyi, figlio della contessa, ha infatti delineato in collaborazione con Lorenzo De Laugier (proprietario anche lui di una dimora storica nella campagna racconigese), il Labirinto, geometrica scultura vegetale che si estende su 2500 metri quadrati.

Un percorso, ad accesso libero, che - come vuole la tradizione - evoca i dedali d'antica tradizione mitologica e quelli più recenti realizzati fra la primavera e l'autunno nelle immense piantagioni di mais di molti Stati americani. Idea ripresa negli anni anche in Italia ma che in Piemonte rappresenta una novità, almeno per il 2020 e un'originale occasione di divertimento all'aria aperta per giovani ed intere famiglie.