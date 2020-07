Vitaldent mette al centro la salute di pazienti, medici, dipendenti e fornitori

Vitaldent - che già durante l’emergenza sanitaria aveva garantito ai propri pazienti le cure indifferibili - ha ripreso le proprie attività, preoccupandosi di prestare particolare attenzione alla sicurezza ed alla salute dei suoi pazienti, medici, dipendenti e fornitori, adottando una serie di misure di sicurezza in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida ministeriali in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso.

In particolare, i protocolli applicati, così come previsto dalle linee guida per gli odontoiatri validate dal Ministero della Salute, prevedono un monitoraggio in tutte le fasi di contatto con il paziente, ad esempio, attraverso: