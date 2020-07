Bra, il gusto dell’estate è sui banchi del Mercato della Terra in calendario domenica 19 luglio

Un mercato che è la perfetta geolocalizzazione dei prodotti del territorio e delle eccellenze enogastronomiche dei Presidi Slow Food. Stiamo parlando del Mercato della Terra di Bra, ormai diventato un must tra la popolazione alla ricerca della genuinità in tavola.



Un evento che non può che continuare a crescere e lo farà il prossimo 19 luglio, prima della pausa estiva del mese di agosto, quando i produttori della zona ritorneranno con le loro storie, i prodotti, i sapori e i profumi della terra. Nella storica area che si spinge sotto l’ala di corso Garibaldi, ogni terza domenica del mese, dalle 8 alle 13 (eccezionalmente per questo mese), si propone un’esposizione aperta non solo come spazio commerciale, ma come luogo di degustazione e di diffusione della cultura del cibo.



Ortofrutta fresca e trasformata in deliziosi succhi di frutta o confetture, formaggi, salumi, pane artigianale, vino, miele e molto altro ancora, la migliore qualità della zona si presenta alla città, garantita dalla più sicura delle certificazioni esistenti: la faccia di chi produce.



Nel Mercato della Terra di Bra i protagonisti sono proprio i venditori di prodotti che parlano di antiche tradizioni del territorio attraverso un’enogastronomia di assoluta eccellenza, capace di richiamare anche visitatori di altre realtà. L’evento sposa la filosofia Slow Food ed è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e dalla Condotta Slow Food di Bra al fine di avvicinare produttori e consumatori.



Sui banchi si possono così trovare cibi buoni (per il palato), perché freschi e di stagione; puliti (per l’ambiente), perché ottenuti con i criteri di agricoltura biologica e in modo sostenibile, seguendo una linea di trasformazione scevra da ogni utilizzo di sostanze nocive e senza residui tossici; giusti (per la società), perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.



Insomma, un appuntamento da non perdere per gli amanti dei cibi sani che puntano a stuzzicare la gola all’insegna di sapori rigorosamente a km zero. Ci si va una volta e ci si ritorna, sempre.