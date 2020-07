Alba, biblioteca in viaggio: quattro appuntamenti per bambini nei quartieri di Alba

La Biblioteca Civica Giovanni Ferrero raggiunge i quartieri di Alba e porta i suoi racconti nei parchi cittadini grazie al progetto “Biblioteca in viaggio”, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte.

Saranno quattro gli appuntamenti itineranti dedicati ai bambini dai 3 agli 8 anni: giovedì 23 luglio 2020 nei giardini “Maestri del Lavoro” di corso Piave; venerdì 7 agosto nei giardini “Giovanni Varda” di corso Langhe e giovedì 27 agosto al parco “Bambini del Mondo” di San Cassiano. Il viaggio nei quartieri si concluderà martedì 8 settembre nel giardino dell’Istituto Comprensivo Mussotto e Sinistra Tanaro di via Cesare Delpiano n. 5. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 17.30.

Gli artisti “Bingo” e “Micromundi Teatro” condurranno i piccoli spettatori su una barca piena di storie, giochi e divertenti improvvisazioni, pronta a salpare verso porti sconosciuti. Ad aprire i pomeriggi sarà uno strano personaggio, venuto da altri tempi, che si presenterà insieme al suo amico pappagallo. Tra battute, gag e risate, nascerà il clima giusto per iniziare a viaggiare con la fantasia. In un secondo momento saranno i bambini a diventare i protagonisti della storia grazie a giochi ed esercizi teatrali pensati per coinvolgerli in prima persona. Infine, ci sarà anche il tempo di riposare e di ascoltare una storia kamishibai, arrivata direttamente dal Giappone.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 0173 292468 o alla mail prestito@comune.alba.cn.it

I Volontari Lettori di Nati per Leggere saranno sempre presenti e avranno il compito di accogliere i bambini e di far rispettare tutte le disposizioni anti Covid-19 attualmente vigenti.