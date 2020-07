Eccellenza - Centallo, il punto sul mercato del ds Parola: "Rosa in buona parte completata, Aloia ha delle offerte importanti..."

Giorni di lavoro sul mercato per la dirigenza della Giovanile Centallo in vista della stagione 20\21, ancora in Eccellenza.

La rosa è in fase di allestimento: molto è stato fatto (sia in entrata che in uscita), qualcosa resta da sistemare, così da riproporsi con le giuste credenziali all'inizio del prossimo campionato.

Le partenze di giocatori importanti come Passerò, Sacco, Viglione e Gozzo modificano l'ossatura della squadra e sono compensate dagli arrivi di elementi altrettanto affidabili, quali Vallati, Rocca, Tavella, Mozzone.

Baudena, Magnino e Giordana garantiranno la continuità, così come la linea verde societaria, che continuerà a puntare sulla valorizzazione dei giovani del vivaio.

Probabile l'arrivo di un altro under a centrocampo, il resto dipenderà dalle sorti di Davide Aloia. L'attaccante classe 2000 ha offerte interessanti, anche da club di Serie D e potrebbe cogliere qualche possibilità ghiotta. In quel caso la società tornerebbe verosimilmente sul mercato.

Il ds Samuele Parola: "L'organico è quasi completo ma siamo ancora vigili sul mercato. Il prossimo tassello dovrebbe essere un centrocampista giovane. Molto dipenderà dal futuro di Aloia. Il ragazzo ha diverse richieste, anche in Serie D e questo ci inorgoglisce. Vedremo cosa accadrà, naturalmente se dovesse partire ci muoveremmo di conseguenza. Il nostro obiettivo sarà la salvezza, non sarà un campionato facile perchè abbiamo cambiato tanto ma ripartiremo con le giuste motivazioni."