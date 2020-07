Lo Scarnafigi del presidente Bravo pregusta il debutto in Promozione: "Grande traguardo per la nostra realtà"

La stagione 20\21 sarà, per lo Scarnafigi, la prima in Promozione. Una categoria nuova, di livello importante, meritata dopo l'ultimo campionato chiuso (anzitempo causa emergenza sanitaria) al comando del proprio girone.

In panchina confermatissimo mister Francesco Madaffari, pronto a guidare l'ambiziosa neopromossa.

La società presieduta da Piero Bravo non ha lesinato operazioni di rilievo in sede di mercato, tra cui Federico Agù e Christian Melifiori dal Busca, Elia Berardo, Luca e Mattia Tortone dal Moretta, Trinchero dalla Cheraschese. Cambiati anche i portieri con il ritorno di Paride Grasso e l'innesto del giovane Gallesio. Possibile qualche altro colpo ma l'organico può dirsi sostanzialmente completato.

Il presidente Piero Bravo: "Per la nostra piccola realtà la Promozione è un grande traguardo. Naturalmente comporta onori ma anche oneri, specialmente in un momento complicato come questo a livello finanziario. Cercheremo comunque di affrontare il campionato al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo ormai allestito la squadra, guardiamo avanti con grande fiducia. Il gruppo è un mix di gente di categoria e giovani di valore. Con il mister c'è un'intesa ormai consolidata, dopo quattro anni insieme. Noi siamo una società piccola ma ambiziosa e puntiamo a fare sempre meglio. Da neopromossa l'obiettivo prioritario sarà la salvezza poi, se dovesse esserci la possibilità di fare qualcosa di più, proveremo ad alzare l'asticella. Mercato? Qualcosa potremmo ancora farlo, siamo alla finestra. Ma la rosa è praticamente fatta."