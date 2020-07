Marchio AC Cuneo 1905: la spunta il Cuneo FC per 37000 euro

Il Cuneo FC, in sinergia con lo sponsor Wedge Power, si è assicurato in maniera definitiva per la cifra di 37mila euro lo storico marchio "AC Cuneo 1905" oltre ad una serie di trofei, gagliardetti e materiale sportivo di vario genere con il logo dell'ultracentenario club biancorosso.

La seconda asta telematica ha dunque confermato l'esito di quella del 30 giugno, seguita però da un rilancio che aveva riaperto i giochi.

Prezzo alzato considerevolmente nella seconda tornata, durata circa due ore, se si pensa che la prima offerta vincente del sodalizio presieduto da Mario Castellino ammontava a 10500 euro.

Un punto di ripartenza "simbolico" per il Cuneo FC che tuttavia non potrà sfruttare il marchio ai fini di un eventuale ripescaggio in categorie superiori.

Mario Castellino al termine dell'asta: "Avevamo preso un impegno e l'abbiamo mantenuto. Era giusto proseguire su questa strada, siamo contenti di averlo fatto per tifosi e città. Wedge Power donerà trofei e cimeli alla collettività, studieremo con l'amministrazione comunale qualche iniziativa o mostra specifica."