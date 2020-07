Serie D: il centrocampista Zakaria Daqoune passa al Bra

Bra particolarmente attivo sul mercato: la società lavora per consegnare a Daidola una rosa completa e competitiva il prima possibile.

L'ultimo innesto in ordine cronologico risponde al nome di Zakaria Daqoune, centrocampista classe 2000 nato in Marocco reduce dall'esperienza con la maglia del Troina, in Serie D siciliana.

La nota dell'A C Bra

"Altro colpo a centrocampo per il Bra del presidente Germanetti: si tratta di Zakaria Daqoune, nato a Rabat (Marocco) nel 2000. Centrocampista centrale o mezzala, è reduce da una brillante esperienza calcistica a Troina (provincia di Enna, nel girone I di Serie D)."