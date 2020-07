Volley maschile: Cuneo, Coach Revelli allenerà l'Under 17 Banca Alpi Marittime Mercatò Rossa

Nuova avventura per Francesco "Cecio" Revelli, nell'ultimo biennio allenatore in seconda della prima squadra di Cuneo Volley.

Revelli sarà il primo allenatore dell’Under 17 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa, affiancato da Paolo Alivesi e rimarrà, dunque, nel club cuneese.

Le dichiarazioni di Francesco Revelli all'ufficio stampa di Cuneo Volley: "Il biennio vissuto in panchina con la prima squadra, è stato emozionante; vivere il palazzetto a bordo campo e non sugli spalti è sicuramente una sensazione che porterò sempre con me, come l’esordio da primo allenatore a Bergamo e i 15 giorni da head coach fra Barisciani e Serniotti. L’auspicio è che il percorso iniziato possa essere portato a termine e le premesse sono senza dubbio incoraggianti. Appena verificato che non c’erano le condizioni per proseguire con la prima squadra nello staff di Serniotti, che colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente per quanto mi ha trasmesso in questo intenso biennio di collaborazione, la mia priorità era rimanere a Cuneo. Ritengo che il settore giovanile e la società abbiano un’organizzazione di alto livello, con queste premesse appena si è verificata la possibilità di allenare il futuro gruppo di U17 non ci sono stati dubbi. Ci aspetta una stagione di lavoro molto intensa, l’attenzione sarà volta alla crescita tecnico-tattica individuale e di gruppo. Sono felicissimo di tornare a fare il primo allenatore!".

Il Responsabile del Settore giovanile, Daniele Vergnaghi:"Ho colto subito di buon grado la sua volontà di far parte del nostro settore giovanile. Francesco è un allenatore competente e preparato, credo che potrà dare molto ai ragazzi dell’Under 17 e al settore giovanile di Cuneo nel suo complesso".

La società non esclude che la compagine di coach Revelli possa partecipare, nella prossima stagione, ad un campionato regionale.