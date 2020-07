Cuneo, ex Policlinico: "Progetto senza rispetto di ciò che lo circonda. Da un'amministrazione che celebra Roberto Albanese ci si aspetterebbe di più"

l’edificio dell’ex Policlinico di corso Dante ha una vicenda che corre su un filo lungo 30 anni. Con il passare del tempo gli amministratori, cittadini e la nostra comunità hanno, a poco a poco, smarrito il filo della motivazione che aveva fatto nascere l’edificio e che ne aveva segnato la storia, perdendone la memoria di luogo destinato a curare e alleviare almeno un poco le difficoltà del vivere quotidiano che anche a Cuneo non sono mai mancate. A causa di ciò, la storia dell’ ex Policlinico ha seguito invece un altro filo: quello dell’ abbandono, del degrado, della guerra fra poveri che si contendono un riparo per la notte, della natura che si riprende il suo spazio, popolato di piante e animali.