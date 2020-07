Fossano: nuovo volto per piazza Romanisio

«Dopo anni abbiamo deciso di investire un importante cifra per riqualificare completamente un area che, malgrado la centralità, è stata più volte oggetto di semplici rattoppi - commentano il primo cittadino e l'Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Lamberti - In data 8 giugno 2020 abbiamo chiuso un Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale della durata di due anni con un impegno di spesa complessivo di circa 800.000 euro come da delibera della Giunta Comunale numero 20 del 23/01/2020. In modo particolare per il ripristino del manto stradale di Piazza Romanisio sono stati spesi 49.288 euro».