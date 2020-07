Fossano, presto un nuovo punto Wi-Fi gratuito in piazza delle uova

La Giunta Comunale di Fossano ha aderito al progetto Europeo Wifi4EU, l’iniziativa promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l'Europa. In modo particolare la Giunta ora doveva compiere l'ultimo passaggio dopo aver ricevuto il contributo, cioè quello di andare ad individuare l'area nella quale andare ad inserire un hotspot wi-fi gratuito.

"L'area individuata è quella di palazzo Burgos e andrà a coprire anche Piazzetta delle Uova, un punto wifi che andrà ad aggiungersi a quelli già presenti in città incrementando quindi quest'importante servizio per i fossanesi e per i turisti" spiegano dal Comune.

A Fossano erano già presenti le seguenti aree wi-fi:

Finanziati dall'Amministrazione Comunale:

o Biblioteca Civica - Sala Consultazione (interno)

o Biblioteca Civica - Sala Biblioteca adulti (interno)

o Castello Acaia - Cortile e porticato (esterno)

o piazza Castello (esterno)

o piazza Dompè (esterno)

o viale Mellano - prossimità Seminario (esterno)

o cascina Sacerdote (esterno)

Finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano:

o piazza Manfredi (esterno)

o sagrato del Duomo (esterno)

o piazza Celebrini (esterno)

o viale Bianco (esterno)

o largo Eroi e Vittime del Terrorismo (esterno)

o museo Diocesano (interno)