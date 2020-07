I musicisti del Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro tornano a suonare insieme

I musicisti del Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro hanno ripreso a suonare insieme: un traguardo impensabile sino a poche settimane fa, quando il lockdown li aveva allontanati e costretti all'esercizio quotidiano in solitudine presso le proprie abitazioni. "Lo scorso lunedì, dopo più di quattro mesi di stop forzato a causa dell'emergenza Covid, abbiamo finalmente ripreso le nostre attività - si legge sulla pagina Facebook del sodalizio -. Con infinito piacere abbiamo potuto ritrovarci per tornare a provare e a fare musica insieme". Le prove non si sono potute svolgere come di consueto nella scuola di musica, ma hanno avuto luogo nel più ampio salone di Villa Gobbi, al cui interno è stato possibile mantenere le distanze di sicurezza e adottare tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei musici.

"È bello e importante ripartire, ma serve prudenza ed è indispensabile rispettare le regole. Non è ancora chiaro quale sarà l'attività del sodalizio durante l'estate, se e come potrà esibirsi nei suoi consueti concerti, ma ricominciare a provare è il primo passo per tornare alla normalità".