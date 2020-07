il via in rete della Festa della vita 2020 che si apre oggi alla Comunità di Madre Elvira

L’ edizione 2020 della Festa della vita al Cenacolo di Suor Elvira, sulla collina di Saluzzo per le norme di sicurezza della pandemia Covid 19 al via tra poche ore ( alle 15,30) è on line.

I quattro giorni intensi ( a partire da oggi giovedì 6 luglio fino al 19 luglio ) che ogni anno portano al Villaggio della pace, migliaia di giovani da tutto il mondo e amici della comunità fondata da madre Elvira il 16 luglio del 1983 per accogliere giovani tossicodipendenti, si vivrà in streaming.

Ulteriori informazioni: www.festadellavita.info

GIOVEDI' 16 LUGLIO ore 15,30 Accoglienza e saluto iniziale. Invocazione allo Spirito Santo. In ascolto della parola: annuncio del tema della Festa e inno.

ore 16,30 “… dal cuore di Madre Elvira” .

ore 17,30 messa celebrata da padre Pino Isoardi della Città dei ragazzi di Cuneo ore 21 Veglia di preghiera nel giorno della nascita della comunità: musical (1ª parte) “La Pentecoste” e Rosario dalle “Terre di Maria”.

VENERDI' 17 LUGLIO ore 9,30 : Accoglienza

ore 10 Rosario coi misteri del dolore

ore 10,45 “Ascoltiamo”: catechesi e testimonianze da varie fraternità sparse nel mondo.

Ore 11 interviene don Fabio Rosini, direttore del servizio vocazioni delle diocesi di Roma, ore 11,30 Adorazione eucaristica, ore 15 Coroncina della Divina Misericordia, ore 15,30 Saluti, inno e canti di gioia, ore 16 “… dal cuore di Madre Elvira”, ore 16,15 “Condividiamo”: condivisioni e testimonianze da varie fraternità sparse nel mondo, ore 18 messa, ore 21 Musical (2ª parte) “Siamo un Tuo miracolo!” e testimonianze.

SABATO 18 LUGLIO Ore 9,30 Accoglienza

ore 10 Rosario coi misteri della gioia, ore 10,45 “Ascoltiamo”: catechesi a cura di padre Francesco Peyron, missionario della Consolata, e testimonianze da varie fraternità sparse nel mondo.

Ore 11,45 interviene Antonia Salzano, madre del futuro beato Carlo Acutis

ore 15 Coroncina della Divina Misericordia ore 15,30 Saluti, inno e canti di gioia, “… dal cuore di Madre Elvira”

ore 16,15 “Condividiamo”: condivisioni e testimonianze da varie fraternità sparse nel mondo.

Ore 17 interviene fra Ibrahim Alsabagh, parroco francescano di Aleppo (Siria) ore 18 messa celebrata da mons. Cristiano Bodo, vescovo della diocesi di Saluzzo ore 21 Musical (3ª parte) “Dico a te, alzati!” e adorazione eucaristica e testimoniananza dei mons. Christoph Schonborn, arcivescovo di Vienna

DOMENICA 19 LUGLIO Ore 9,30 Accoglienza

ore 10 Rosario coi misteri del Gloria, ore 10,45 “Condividiamo”: condivisioni e testimonianze da varie fraternità sparse nel mondo

ore 11,30 “… dal cuore di Madre Elvira”: adorazione eucaristica ore 15 Coroncina della Divina Misericordia

ore 15,30 Saluti, inno e canti di gioia, “… dal cuore di Madre Elvira” o

re 16,15 Dal musical “Morte e risurrezione” ore 16,30 messa

ore 17,30 Canti di lode e ringraziamenti dalle varie terre