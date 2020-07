Lutto nella Granda per la morte di Mario Tible, artista, fotografo, scrittore e atleta

E’ venuto a mancare giovedì 16 luglio Mario Tible. Fotografo, artista e sportivo è stato colto da un infarto mentre si trovava in un’escursione in montagna in Valle d’Aosta. L’uomo si è spento all’età di 78 anni.



Originario di Fossano ha diviso la sua vita tra la professione di grafico – che da anni aveva smesso di svolgere – l’attività sportiva legata al podismo, la scrittura, i viaggi e la fotografia.



Molto conosciuto nel cuneese la sua attività sportiva e fotografica è molto legata all’Africa per cui aveva avuto un riconoscimento negli anni ’70 del presidente della Repubblica.