Mauro Prino eletto presidente dell'Unione "Le Colline del Riddone"

Nel mese di maggio è stata costituita l'Unione "Le colline dei Riddone" fra i comuni di Piobesi e di Corneliano, per migliorare la gestione dei servizi ai cittadini. Il presidente è Mauro Prino, sindaco di Piobesi, e la sede dell'Ente collinare si trova presso il Municipio di Corneliano.

I due Comuni essendo vicini condividono già da tempo alcuni servizi comunali, fra cui il segretario, i cantonieri, la sorveglianza, i servizi socio assistenziali, le attività culturali e turistiche. L'obiettivo sarebbe di attivare anche lo scuolabus, i trasporti urbani per raggiungere l'ospedale di Verduno ed elaborare un piano intercomunale con al centro il ruolo della Protezione Civile per affrontare eventuali emergenze sul territorio. Con la realizzazione del nuovo Ente si punta a essere operativi fin da subito e ottenere un miglioramento anche sui costi mantenendo il personale esistente.

"L'iniziativa è partita dal fatto di rendere operativi in modo più efficace i servizi già esistenti fra i due Comuni. Vorremmo creare una struttura moderna ed efficace anche sotto il profilo organizzativo con strumenti funzionali e rinnovamento tecnologico: a partire dalla banda larga a tutti i servizi necessari alla popolazione - spiega il neo eletto presidente Mauro Prino - . Con il Covid abbiamo ben compreso quali sono le nostre lacune, solo grazie alla buona volontà di alcune persone (volontari e sindaci) si è potuto contenere il problema. Avere una struttura riconociuta come Ente permette di far sentire la nostra voce. La sinergia di due Comuni dovrebbe essere più penetrante rispetto alla forza di un solo Comune".