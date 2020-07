Peveragno: costituito il comitato di Madonna dei Boschi

«Ringraziamo tutti/e quelli/e che ci hanno scritto rallegrandosi e spronandoci a continuare la nostra attività di cura e salvaguardia dei tesori del patrimonio storico e artistico locale perché è principalmente grazie al vostro contributo e al vostro sostegno se potremo continuare a farlo. Cogliamo l'occasione per inoltrarvi l'appello di un neocostituente Comitato per la salvaguardia del Santuario di Madonna dei Boschi e zona limitrofa che per la sua rilevanza storica è stata sovente al centro di molte attività promosse dalla nostra Associazione. Chiunque intendesse farne parte può scrivere all'indirizzo mail a.lebra47@gmail.com e partecipare alla riunione per l'approvazione dello Statuto. Sarà fatto nel corso della riunione indetta per sabato pomeriggio 25 luglio, alle 15, in via Madonna dei Boschi 136, contestualmente all'approvazione dell'Atto Costitutivo del neo Comitato. È auspicabile che del Comitato facciano parte soprattutto persone residenti in Località Madonna dei Boschi».