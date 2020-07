Savigliano sempre più “bike-friendly” con l’arrivo di Paola Gianotti e il suo Giro del Piemonte (FOTO)

Savigliano è una città sempre più “bike-friendly” a segnalarlo è anche il nuovo cartello posto all’ingresso della città “Attenzione strada frequentata da ciclisti” grazie all’arrivo della ultracycler Paola Gianotti che ieri, mercoledì 15 luglio, ha fatto tappa in città per il suo “Giro del Piemonte”.

Un progetto di promozione sulla sicurezza stradale nei confronti di chi si sposta sulle due ruote che prevede una pedalata di 8 giorni e per 1500 km, toccando 80 comuni delle varie province piemontesi, compresa Savigliano. In ogni comune Paola installerà un cartello, invitando all’attenzione verso il ciclista e al rispetto della distanza di sicurezza di 1,5 m.

Ad accogliere la 3 volte Guinness World Record il sindaco Giulio Ambroggio e l'assessore Paolo Tesio che ha seguito in prima persona il progetto: “Siamo contenti di avere come testimonial Paolo Gianotti, prossimamente installeremo altri cartelli come questo su tutti gli ingressi della città per segnalare maggiore attenzione verso i ciclisti che meritano rispetto sulle strade - e aggiunge - “Rispettiamoli, loro come chiunque che viaggia sulla strada, perché tutti abbiamo gli stessi diritti. Superiamo in sicurezza e mantenendo la distanza perché non sono quei dieci secondi che cambiano la vita a chi sta in macchina ma possono cambiarla a chi va in bici”.