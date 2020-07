Vicoforte: salta ufficialmente la Fiera del Santuario 2020

La decisione - va detto - era nell'aria già da parecchio tempo, perlomeno sin da quando la pandemia di Coronavirus ha cominciato a manifestarsi con tutta la sua veemenza e si è capito che le tempistiche per un graduale ritorno alla normalità sarebbero state (e saranno) lunghissime.

Oggi, però, è giunta anche la conferma: nel 2020 la Fiera del Santuario, a Vicoforte, non si terrà. A ufficializzare tale scelta è stato il sindaco del Comune monregalese, Valter Roattino, mediante un annuncio affidato ai social network.

"Con rammarico - si legge -, per come è strutturata, articolata e per le caratteristiche intrinseche della fiera, che attira decine di migliaia di persone, non è possibile garantire il rispetto delle norme e l'incolumità della salute pubblica. Sentiti i pareri delle commissioni la giunta all'unanimità ha deciso di non svolgere per il 2020 la Fiera del Santuario di Vicoforte".

Una tradizione archiviata temporaneamente in soffitta, dunque, con la speranza di poterla ripristinare sin dal 2021, studiando una soluzione che consenta ai fedelissimi della kermesse di poterne ancora gustare le emozioni in totale sicurezza, magari grazie all'introduzione di un percorso obbligato, che scongiuri la formazione di assembramenti.