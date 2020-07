Aggredì la fidanzata ad Alba, nel processo per tentato omicidio entra lo psichiatra Meluzzi

Sarà lo psichiatria e criminologo Alessandro Meluzzi, specialista noto al grande pubblico per i suoi trascorsi politici (deputato e quindi senatore per Forza Italia a metà degli Anni Novanta) come anche per la sua attività di saggista e l’assidua frequentazione di salotti televisivi, a rappresentare le parti civili nel procedimento che il Tribunale di Asti ha avviato per vagliare il grado di pericolosità sociale e le conseguenti misure di sicurezza da adottare in concreto nei confronti di Alberto Montaldo, il 30enne di Neviglie a processo per tentato omicidio in conseguenza dell’aggressione che nello scorso gennaio il giovane mise in atto nei confronti della fidanzata (leggi qui), una 30enne albese.



A scegliere di affidarsi allo specialista torinese (la nomina è avvenuta durante l’udienza tenuta ieri mattina, mercoledì 15 luglio) l’avvocato albese Silvia Calzolaro, che patrocina la ragazza, insieme al collega astigiano Marco Calosso, che rappresenta invece i genitori e il fratello della giovane, anche loro ammessi al processo come parte civile.



I difensori dell’imputato, gli avvocati astigiani Maurizio La Mattina e Lucas Barbesino, hanno invece nominato lo psichiatra astigiano Guglielmo Occhionero, mentre il giudice Federico Belli ha indicato il dottor Raffaele Pugliese, dello staff di psichiatria dell’Asl Cn2.



Dopo la nomina dei tre specialisti, il procedimento è stato aggiornato all’udienza in programma per il prossimo 25 novembre, per il confronto tra periti e la discussione del processo.