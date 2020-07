Bra, furgone prende fuoco in frazione Bandito

E’ andato completamente distrutto il furgone interessato da un incendio sviluppatosi autononomamente mentre, intorno alle 12-45 di oggi, giovedì 16 luglio, il mezzo si trovava appena fuori dal centro abitato di frazione Bandito, presso la rotatoria che porta alla tangenziale braidese.



Accortosi delle fiamme che improvvisamente erano fuoriuscite dal vano motore, il conducente del Peugeot Expert ha fatto in tempo a spostare il mezzo ai margini della carreggiata e ad allontanarsi dal posto di guida.



Ha quindi chiesto l’intervento dei soccorsi, arrivati con due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Bra e Alba, e con altrettante pattuglie della Polizia Municipale braidese, che hanno garantito che il traffico sulla tratta potesse procedere in condizioni di sicurezza durante l’intervento per lo spegnimento delle fiamme.