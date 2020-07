Il teatro di Saluzzo e la città in lutto per la morte di Luisa Donalisio

Il teatro di Saluzzo e la città sono in lutto per la morte di Luisa Donalisio, regista, attrice, scenografa, autrice di testi, costumista, una passione forte per l’arte del palcoscenico.

E’ deceduta stamattina nella sua abitazione in via Pagno. Aveva 57 anni. Architetto di professione, ha dedicato molti anni della sua vita al teatro.

Faceva parte da circa un ventennio del Teatro Prosa Saluzzo Compagnia Vittorio Abbà, fondata nell' 1982, presente nel cast di molti spettacoli e firmando 4 regie.

L’ultima delle quali “Carlo Martello” l’omaggio a De Andrè, portato con successo in scena sui palcoscenici del Saluzzese. Ha collaborato con altre compagne amatoriali del territorio per alcuni spettacoli e a progetti di laboratorio teatrale con le scuole, tra cui il liceo Bodoni.

"Negli ultimi anni era il nostro punto di riferimento - ricordano i componenti della Compagnia- era lei che organizzava, faceva la regia e nell’ultimo spettacolo dedicato al cantautore genovese ci ha inseriti tutti nel progetto, con i musicisti, tra i quali il marito Fabrizio Sanmartino e il figlio Matteo. Per il testo ha voluto scegliere i temi più vicini alla sua sensibilità e alla sua coscienza civile: l’ingiustizia, la discriminazione, l’intolleranza.

Era una persona preparata culturalmente, coinvolgente, solare e positiva, la ricordano. "Sempre molto schietta, anche nel dire verità non gradite e proprio per questo apprezzata e amata. Era una trascinante regista e un'interprete di spiccata personalità, senza protagonismi da prima donna".

Lascia il marito Fabrizio Sanmartino e il figlio Matteo.

Il rosario domani sera (venerdì) alle 17,30 nella Chiesa di Sant’Agostino, il funerale sabato 18 luglio alle 10 nella stessa chiesa.