L’Italia dopo il Covid: la crisi economica spaventa più di quella sanitaria

La crisi sanitaria che ha investito il nostro Paese negli ultimi mesi è stata sicuramente senza precedenti, così come d’altronde è avvenuto in tutto il mondo. Nessuno si attendeva una pandemia globale ed era difficile immaginare uno scenario così catastrofico. Il primo semestre del 2020 non è quindi stato semplice da gestire, per nessuno. Se però fino a qualche mese fa la preoccupazione degli italiani era tutta rivolta verso l’emergenza sanitaria, adesso c’è stata un’inversione di rotta. Secondo le recenti indagini infatti le famiglie oggi temono la crisi economica, molto più di una seconda ondata di contagi.

Povertà in aumento in tutta la Penisola

I dati raccolti nelle ultime settimane effettivamente non sono affatto incoraggianti: le conseguenze del Covid a livello economico sembrano aver investito tutta la Penisola, da nord a sud. Quello che però preoccupa maggiormente è l’aumento vertiginoso dei casi di povertà, anche laddove non era per nulla prevedibile. Diverse famiglie hanno dichiarato di essersi viste costrette a ricorrere a prestiti personali per potersi permettere un viaggio o l’acquisto di beni necessari come l’auto. Il dato allarmante è che parliamo di persone che economicamente stavano bene prima dell’arrivo dell’epidemia. Chi versava già in condizioni di povertà sta dunque affrontando, oggi, una situazione davvero critica al punto da non riuscire nemmeno ad arrivare alla fine del mese.

La crisi degli imprenditori spaventa l’Italia

Tra le categorie che sono state colpite maggiormente dall’emergenza sanitaria troviamo gli imprenditori: quei lavoratori autonomi che con il lockdown si sono visti costretti a chiudere le proprie attività per diversi mesi. Molti di questi hanno dovuto licenziare alcuni dipendenti, altri non hanno potuto fare a meno di chiudere definitivamente l’impresa e dichiarare il fallimento.

La classe imprenditoriale del nostro Paese è quella che sta affrontando le difficoltà maggiori, anche perché i bonus da parte del Governo sono serviti a poco e si sono rivelati del tutto insufficienti per coprire tutti i buchi di un bilancio disastroso. Attualmente, per molti imprenditori è difficile riuscire ad intravedere uno spiraglio di luce perché se il lockdown è terminato sono ancora diverse le difficoltà da affrontare.

Niente vacanze estive per il 30% delle famiglie

Il 30% delle famiglie italiane ha dichiarato che quest’anno rinuncerà alle vacanze estive e nella maggior parte dei casi tale decisione è dipesa dalle condizioni economiche. In molti non riescono nemmeno ad arrivare alla fine del mese, quindi non possono nemmeno permettersi di pensare di investire denaro per andare in vacanza.

Oltre a questo, vanno considerati anche tutti quei lavoratori che per via della quarantena e del lockdown hanno dovuto utilizzare i giorni di ferie a disposizione e li hanno terminati. Niente vacanze dunque nemmeno per queste persone, che almeno fino alla fine dell’anno non potranno permettersi altri giorni di ferie.

La seconda ondata spaventa meno della crisi economica

Il pericolo di una seconda ondata di contagi spaventa le famiglie italiane, che però per il momento si dicono molto più preoccupate per la crisi economica. Questo è il segnale di una situazione tragica, che purtroppo sarà difficile da risolvere in tempi brevi.